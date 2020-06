Une étudiante violée par un faux taximan en quittant une fête de l'ULB: le procès du principal suspect s'ouvre aujourd'hui

Le procès de l'homme qui est suspecté d'avoir violé une étudiante de l'ULB mais aussi d'autres jeunes femmes débutera jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

L'individu devra répondre exactement de quatre viols, de quatre attentats à la pudeur et d'un fait de menaces, sur une période infractionnelle allant de juillet 2016 à novembre 2019, date à laquelle il avait été interpellé.

La dernière victime, une étudiante de l'ULB, avait publiquement dénoncé ce qu'elle avait subi et déposé plainte, ce qui a permis à l'enquête d'aboutir à l'arrestation du suspect.



Le dossier fait état de neuf victimes d'abus sexuels qui auraient été commis par le suspect, Y.B., un homme de 44 ans. Une seule victime s'est pour l'instant constituée partie civile. Elle est représentée par Me Caroline Poiré. La Stib s'est également constituée partie civile dans ce dossier.

Après un baptême étudiant

L'affaire avait éclaté le 3 novembre dernier, lorsqu'une étudiante de l'ULB a affirmé avoir été violée par un "faux" chauffeur de taxi Collecto. Elle a diffusé un message sur le groupe Facebook "ULB Confessions", expliquant avoir pris un taxi le 2 novembre, après avoir assisté à un baptême étudiant sur le campus de la Plaine à Ixelles, et avoir été agressée par le chauffeur.

Ce dernier s'était, selon son récit, présenté comme un chauffeur de taxi Collecto, un service de taxis collectifs à tarif réduit. Il portait un uniforme de la Stib et roulait dans une voiture grise "type Citroën", avait-elle précisé. Après être montée dans la voiture, elle a dit avoir été séquestrée, menacée d'un couteau et violée.Quelques jours plus tard, le 8 novembre 2019, Y.B. a été interpellé à Ixelles.

Il s'est avéré que cet homme était lié à trois autres faits de viol commis en 2019 en région bruxelloise, selon un même mode opératoire, soit accoster des jeunes femmes majeures, la nuit, à des points de taxi Collecto, et en tenue d'agent de la Stib.Le prévenu est toujours actuellement en détention préventive.