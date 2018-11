Une famille relogée après un incendie dans le Tournaisis

(Belga) Un incendie s'est déclaré samedi après-midi dans une maison de Péronnes, dans l'entité de Tournai. Trois corps de pompiers sont intervenus. On ne déplore aucune victime mais les occupants devront être relogés.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi en fin d'après-midi, peu avant 17h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison sociale implantée au n°16 de la rue de Laplaigne à Péronnes (Antoing). Venant des casernes d'Antoing, Tournai et Péruwelz, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. C'est un feu de cheminée qui est à l'origine de cet incendie. "Cette maison n'est plus habitable pour le moment. Les dégagements de fumée ont été très importants et les occupants ont dû trouver un logement pour cette nuit. Ils seront relogés dans leurs famille", indiquait en soirée Bernard Bauwens (PS), le bourgmestre d'Antoing qui est descendu sur les lieux. A 19h, les pompiers étaient toujours sur place. (Belga)