Une femme enceinte perd la vie sur l'autoroute E42

Un véhicule seul en cause est sorti de la route, dimanche soir, sur l'autoroute E42 à hauteur de Fleurus. La passagère, une jeune femme enceinte de 33 ans, est décédée des suites de ses blessures.

Un accident est survenu, dimanche vers 23h40, sur l'autoroute E42 à hauteur de la sortie vers Fleurus, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Pour une raison encore indéterminée, un conducteur qui circulait en direction de Mons a perdu le contrôle de son véhicule. Ce dernier est sorti de la route et a escaladé la rambarde de sécurité pour terminer sa course dans le remblai. Le chauffeur a pu s'extraire seul de l'habitacle, au contraire de sa passagère.



Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place et ont pris en charge la victime, originaire de Haine-Saint-Pierre et enceinte de plusieurs mois. Malgré les tentatives de réanimation, cette dernière est décédée sur place.



Le parquet de Charleroi a été avisé de cet accident aux conséquences mortelles.