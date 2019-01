Une femme gourou d'une secte condamnée en octobre a été interpellée en Bretagne

(Belga) La gourou de la secte "La ferme des deux soleils", une quinquagénaire condamnée à cinq ans de prison pour travail dissimulé et abus frauduleux de la faiblesse d'une personne, a été interpellée jeudi à Mauron, dans le département français du Morbihan, a-t-on appris auprès des gendarmes.

"L'interpellation à son domicile s'est bien passée. Elle ne s'était pas présentée à son procès (qui a eu lieu en octobre au TGI de Vesoul) et avait été jugée par contumace: elle était donc recherchée", a indiqué cette source, confirmant une information de la presse locale. Entre 2009 et 2012, une vingtaine de personnes avaient travaillé dans une ferme à Servance (Haute-Saône), sous la direction de Luce Barbe, sans être rémunérées. Certains d'entre eux avaient eu recours à des thérapies payantes auprès de la gérante. Selon des plaignants lors de son procès au tribunal correctionnel de Vesoul, la gourou faisait naître un fort sentiment de culpabilité chez ses patients, et les poussait ensuite à se "purifier" grâce à un discours ésotérique. Elle doit indemniser quinze parties civiles à hauteur de 800.000 euros pour leur préjudice moral, matériel et leurs frais d'avocat. "Certaines des victimes sont toujours en thérapie dix ans plus tard", avait expliqué le procureur de Vesoul Emmanuel Dupic lors de son réquisitoire. (Belga)