Une femme interpellée après avoir agité un couteau en rue à Gand

(Belga) Une jeune femme de 24 ans a été interpellée mardi soir à Gand après avoir brandi un couteau sur la place du Marché aux grains de Gand (Korenmarkt). L'intéressée a été privée de liberté, a précisé la police locale.

L'incident s'est produit vers 17 heures sur le Korenmarkt à hauteur de la Veldstraat, la principale artère commerçante de Gand. Des témoins avaient appelé la police car la jeune femme agitait un couteau. Les intentions de cette dernière ne sont pour l'heure pas connues. "La police est arrivée rapidement sur place et personne n'a été blessé. On a demandé à la femme de ranger le couteau et elle a été privée de liberté", explique la porte-parole de la police locale Eva Houpels. Des images de l'intervention circulant sur les réseaux sociaux montrent la femme au sol et tenue sous la menace d'une arme. Les images ne permettent par contre pas de dire si elle a réellement menacé des passants, comme l'ont déclaré des témoins. (Belga)