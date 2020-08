Une fermette détruite par un incendie à Ellezelles

(Belga) Un incendie, accidentel, s'est déclaré mercredi soir dans une ferme en restauration à Ellezelles, entre Renaix et Lessines. Le corps de logis a été détruit. Les occupants, indemnes, seront relogés par la commune.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 19h45, qu'un incendie s'était déclaré dans une ferme située le long de la rue Cinquant à Ellezelles. Venant des casernes de Lessines et d'Ath, un camion-échelle, une autopompe, deux camions-citernes et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Venant de Renaix, un SMUR et une ambulance ont été dépêchés sur les lieux. "Le feu avait pris dans le corps de logis d'une ferme en carré. Le bâtiment central était en cours de restauration. Les travaux étaient quasi terminés. Le bâtiment se composait d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'une toiture. A notre arrivée, le toit était déjà entièrement embrasé", expliquait vers 21h00 le lieutenant Eric Stasik qui a dirigé l'intervention. Malgré les moyens déployés, le toit et le 1er étage ont été totalement détruits. Le rez-de-chaussée a subi de très importants dégâts dus à l'eau et aux fumées. Le bâtiment est inoccupable. Les occupants, deux adultes et trois adolescents de 13, 17 et 18 ans, avaient pu quitter les lieux avant l'arrivée des secours. On ne déplore donc aucun blessé. "C'est lors de travaux de soudure dans la salle-de-bain que le feu a pris. C'est le papa, qui effectuait ces travaux, qui a pu nous expliquer l'origine de l'incendie", poursuit l'officier. Le bourgmestre Idesbalde Cauchie (Liste du Bourgmestre) s'est rendu sur place. La famille sera prise en charge cette nuit par la commune et sera accueillie dans un logement de 1ère intervention. (Belga)