Un incendie se déclare dans une maison près de Tournai: les habitants doivent être relogés

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans une ancienne fermette de Celles, près de Tournai. Trois corps de pompiers sont intervenus. Les dégâts sont conséquents. Un couple et ses enfants devront être relogés. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 02h00 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation du Vieux Chemin d'Ath à Escanaffles, dans l'entité de Celles. Venant des casernes d'Avelgem (Flandre), de Tournai et d'Estaimpuis, de nombreux véhicules d'intervention ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des premiers pompiers, la toiture de la maison était déjà entièrement embrasée. Les occupants, un couple et deux enfants, avaient pu quitter leur maison en feu, indemnes.

"L'habitation en feu est une maison quatre façades. Il s'agit d'une ancienne fermette qui a été aménagée. Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée et un étage. La partie ancienne de cette fermette a été totalement détruite. On a pu préserver la nouvelle partie de l'habitation", explique le capitaine Petit qui a dirigé l'intervention.

Le bâtiment sinistré n'est plus habitable. Les occupants ont été accueillis cette nuit par des voisins. Le bourgmestre de Celles, Michaël Busine, se rendra sur place ce dimanche matin afin de trouver une solution de relogement pour les sinistrés. On ignore les causes de l'incendie. On sait que l'alarme incendie s'est déclenchée durant la nuit, ce qui a probablement sauvé la famille, indiquent les pompiers.

