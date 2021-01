Une guirlande de sapin défaillante provoque la mort d'un quadragénaire à Lierneux

(Belga) Un quadragénaire de Lierneux a perdu la vie le 21 décembre à la suite d'une défaillance au niveau d'une guirlande électrique placée dans un sapin de Noël, a indiqué vendredi la zone de police Stavelot-Malmedy, confirmant une information de La Meuse Verviers.

Un court-circuit au niveau d'une guirlande a provoqué des étincelles qui ont consumé le sapin de Noël, dégageant d'épaisses fumées qui ont empêché le quadragénaire lierneusien de quitter son domicile. Selon le quotidien, l'homme s'est endormi dans le divan et a inhalé, sans s'en rendre compte, des fumées provoquées par la combustion lente du sapin. Lorsqu'il s'est réveillé, l'homme qui était seul à son domicile le jour du drame, a été pris au piège et n'a pas pu sortir de la maison. C'est son épouse, qui avait passé la nuit ailleurs avec les enfants du couple à la suite d'une panne de chauffage, qui a donné l'alerte alors qu'elle n'avait plus de nouvelles de son mari. (Belga)