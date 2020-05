Une habitation détruite par le feu à Estaimpuis

(Belga) Un incendie s'est déclaré samedi matin dans une maison de la région d'Estaimpuis, entre Tournai et Mouscron. Deux corps de pompiers sont sur place. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 06h30 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue du Greffier à Evregnies, dans l'entité d'Estaimpuis. Venant des casernes de Mouscron et d'Estaimpuis, deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. "Il s'agit d'une maison qui était inhabitée depuis plusieurs mois. Le bâtiment est retiré d'une centaine de mètres de la voirie principale. A notre arrivée, la toiture était déjà embrasée. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre. La maison est détruite. L'incendie est toujours en cours", indiquait peu avant 07h30 le lieutenant Philippe Verhaeghe qui dirige l'intervention. (Belga)