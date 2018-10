Une habitation détruite par le feu à Péruwelz

(Belga) Une maison inoccupée a été incendiée dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Péruwelz, dans la province de Hainaut. Le bâtiment a été détruit.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés peu après 00h20. Un incendie s'était déclaré dans une maison de la rue de Rengies à Wiers, dans l'entité de Péruwelz. Venant des casernes de Péruwelz, de Basècles et d'Antoing, deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des pompiers, la maison était déjà entièrement embrasée. Elle n'était, fort heureusement, plus occupée. Le feu, qui est d'origine criminelle, a entièrement détruit le bâtiment. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 03h00 du matin. Une enquête a été ouverte par la police de la zone de Péruwelz-Bernissart.