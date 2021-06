Une habitation détruite par un incendie dans le Tournaisis

(Belga) Un incendie s'est déclaré dimanche en début de soirée dans une maison de l'entité de Brunehaut, près de Tournai. Deux corps de pompiers sont intervenus. L'habitation est entièrement détruite. Les occupants, qui ne sont pas blessés, devront être relogés.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 18h15, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située au n°24 de la rue des Berceaux à Rongy. Venant des casernes d'Antoing et de Tournai, deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle, une ambulance et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. "A l'appel, on nous avait signalé un feu de cuisine. A notre arrivée sur place, la toiture de cette maison quatre façades était déjà entièrement embrasée. Le feu s'est rapidement propagé à l'ensemble du bâtiment", expliquait peu avant 20h00 le capitaine Grégory Petit qui a dirigé l'intervention. A l'arrivée des premiers secours, les occupants, un couple, avaient pu quitter la maison en flammes. On ne déplore aucun blessé. Durant leur intervention, les pompiers se sont attachés à évacuer une bonbonne de gaz qui se situait dans la cuisine où le feu a pris naissance. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. Pierre Wacquier (PS), le bourgmestre de Brunehaut, s'est rendu sur place. Les occupants de la maison sinistrée devront être relogés cette nuit, soit au sein de leur famille soit via les services de la commune. (Belga)