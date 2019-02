Une habitation sinistrée après un incendie à Lessines

(Belga) Un incendie s'est déclaré, mardi soir, dans une habitation de Lessines. La maison, vide au moment des faits, n'est plus habitable. L'occupante des lieux devra être relogée.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi, peu avant 18h00, qu'une habitation du chemin du Foubertsart à Lessines était en feu. Une autopompe, deux camions-citernes, une auto-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. À l'arrivée des pompiers, aux ordres du lieutenant Eric Stasik, la toiture de cette maison mitoyenne était déjà entièrement embrasée. Heureusement, l'occupante des lieux était absente au moment de l'incendie. Malgré les moyens déployés, en hommes et en matériel, cette maison est à présent inoccupable. Les dégâts dus au feu, à l'eau et aux fumées sont très importants. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. (Belga)