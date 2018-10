Une importante organisation criminelle démantelée en Belgique: des personnes soupçonnées de trafic d'êtres humains interpellées

Les enquêteurs de la Police Judiciaire Fédérale de Bruxelles ont démantelé une importante organisation criminelle qui serait active dans le trafic de faux documents d’identité et le trafic d’êtres humains.

38 perquisitions ont été ordonnées par le juge d’instruction dans tout le pays ce lundi 8 octobre 2018, dont 19 perquisitions en région bruxelloise, 13 en Flandre et 6 en Wallonie.

Environ 250 enquêteurs bruxellois, assistés par leurs collègues des provinces concernées, ont été engagés dans de cette vaste opération judiciaire. 33 suspects ont été arrêtés judiciairement dont 22 ont été mis à la disposition de l’autorité judiciaire.

Lors de ces perquisitions, les enquêteurs ont mis à jour un site de production de faux documents d’identité. Une somme de plus de 40.000 euros a été saisie.





22 personnes déférées devant le juge d'instruction



Cette enquête a débuté au début du mois de février 2018, elle visait deux hommes d’origine africaine. Les investigations menées par les enquêteurs ont permis d’identifier plusieurs membres de cette organisation criminelle dont des organisateurs, des faussaires, des trafiquants et de nombreux clients. Les suspects sont principalement d’origine africaine. Parmi ces membres, figurent également des personnes suspectées d’être impliquées dans le cadre d’un trafic d’êtres humains.

Parmi les 22 personnes déférées devant le juge d’instruction, 10 ont été placées sous mandat d’arrêt et 11 ont été libérées sous conditions. Les inculpations portent sur des préventions de trafic d’êtres humains, organisation criminelle et faux et usage de faux. La dernière personne a été relâchée sans inculpation.





7 organisations criminelles démantelées



Cette enquête fait partie des investissements prioritaires de la Police Judiciaire Fédérale bruxelloise dans le cadre du “Plan Canal”, dans lequel une attention particulière est apportée à la problématique des faux documents d’identité.

Au vu des résultats de cette enquête, le milieu des trafiquants de faux documents d’identité et des êtres humains a, une fois de plus, été fortement touché et affaibli.

Pour rappel, durant ces deux dernières années, sept grandes organisations criminelles similaires ont déjà été démantelées par les services de la Police Judiciaire Fédérale de Bruxelles et ont permis la découverte de plusieurs sites de production de faux documents d’identité.