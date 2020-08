Une jeune femme grièvement blessée par une attaque de requin en Australie

(Belga) Une jeune femme de 20 ans a été grièvement blessée samedi lors d'une attaque de requin à Shelley Beach, près de Port Macquarie sur la côte est de l'Australie, indique l'agence de presse australienne AAP.

La jeune femme a été blessée à la jambe. Cette année, six personnes ont été tuées par des attaques de requins et six autres ont été grièvement blessées, selon des données du Taronga Zoo à Sydney. L'année 2020 est l'une des pires concernant les attaques de requins. (Belga)