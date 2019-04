Une jeune femme se tire dans le pied à Anvers: appelés, les secours trouvent un arsenal et des kilos de cocaïne dans son appart

Une habitante de Zwijndrecht (province d'Anvers) âgée de 20 ans a été incarcérée après que des grenades, armes et des kilos de cocaïne ont été trouvés dans son appartement. Il s'agit peut-être d'une importante avancée dans l'enquête concernant la violence liée au milieu de la drogue à Anvers ces derniers mois, rapportent mardi la Gazet van Antwerpen, le Belang van Limburg, De Standaard et Het Nieuwsblad.



Fait étonnant: c'est la femme qui a elle-même appelé les urgences, déclarant s'être tiré dans le pied avec une arme. La police et le labo se sont rendus sur place. Huit grenades, quatre armes à feu, des systèmes des mise à feu, des explosifs et plusieurs kilos de cocaïne ont été retrouvés.



Les armes n'appartiendraient pas à cette femme. Les enquêteurs pensent à un lien avec le milieu criminel anversois. Cette dame a été présentée dimanche à un juge d'instruction qui l'a placée sous mandat d'arrêt. Elle comparaîtra durant la semaine devant la chambre du conseil.