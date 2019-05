Une jeune fille portée disparue depuis jeudi à Charleroi

(Belga) La police a émis un avis de recherche mercredi pour Florence Bonivert, 26 ans, qui a été aperçue pour la dernière fois jeudi vers 17h00 au Palais des Beaux-Arts à Charleroi.

La jeune fille aux cheveux bruns mi-longs est de corpulence mince et mesure 1m65. Elle a un grain de beauté sous l'œil droit, précise la description. Au moment de sa disparition, elle portait un training gris, une veste blanche matelassée et des baskets blanches. Dans les titres Sudpresse jeudi, Vincent Fiasse, le nouveau procureur du Roi de Charleroi, affirme que l'ex-compagnon de Florence Bonivert a déposé plainte à la suite de son altercation avec la personne qui hébergeait la jeune femme et son nouveau compagnon. "Il a également expliqué ne plus avoir de nouvelles de Florence Bonivert depuis le 2 mai". Ni l'hébergeur ni la famille de Florence Bonivert ne savaient où elle était. Le nouveau compagnon de celle-ci n'a pas été identifié, étant en situation irrégulière. "Nous le recherchons également pour avoir quelques précisions", ajoute M. Fiasse. (Belga)

