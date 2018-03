Une Liégeoise découvre des images d'enfants nus sur la tablette de son voisin: le juge a tranché

Un Liégeois âgé de 57 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 5 ans de prison avec sursis et à une amende de 6.000 euros avec sursis après avoir détenu et diffusé des images pédopornographiques. Autoproclamé obsédé sexuel, le prévenu était particulièrement attiré par les photos de fillettes et par la zoophilie.



Les faits commis par le prévenu avaient été dénoncés le 12 mai 2016 par une de ses voisines. Cette voisine le fréquentait régulièrement et entretenait avec lui une relation d'amitié. Alors qu'elle se trouvait chez le prévenu, elle avait utilisé sa tablette numérique. Elle avait découvert sur l'appareil des photos d'enfants nus ainsi que des photos de faits de zoophilie.



Les policiers envoyés au domicile du prévenu avaient découvert dans son matériel informatique une quantité importante de photos d'enfants, dont certains étaient nus. Lors de la saisie de son matériel informatique, le prévenu s'était déclaré obsédé sexuel. Il affichait une préférence pour les fillettes en bas âge. Plusieurs photos montraient de jeunes filles dans des positions sexuelles explicites. Le prévenu possédait plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et diffusait ses images par l'intermédiaire de Facebook, Google+, Pinterest, Instagram et Twitter.



Le tribunal l'a condamné pour diffusion et détention d'images pédophiles à une peine de 5 ans de prison avec sursis et à une amende de 6.000 euros avec sursis.