Une macabre découverte aurait été faite dans la Sambre à Namur

(Belga) Un ou plusieurs corps sans vie auraient été trouvés dans une voiture repêchée jeudi après-midi dans la Sambre, à Namur, selon la Dernière Heure et Sud Presse. Belga, qui s'est rendu sur place, a constaté un important déploiement de policiers et pompiers. De nombreuses routes sont bloquées, une tonnelle a été installée et une dépanneuse est également présente.

Le parquet de Namur ne souhaite rien confirmer à l'heure actuelle, si ce n'est qu'une voiture a bien été remontée à la surface. La magistrate chargée des relations avec la presse, Charlotte Fosseur, a indiqué qu'elle communiquerait plus d'informations vendredi, en fonction des éléments de l'enquête. Le coffre de la voiture, qui semble être une Renault Mégane ou Laguna ancienne génération, était en tout cas bien caché par la tonnelle. Une plaque d'immatriculation était par ailleurs visible à l'avant. La découverte a été faite à quelques centaines de mètres du pont de Flawinne, rue du Tir de Ronet. Selon les médias, un homme aurait plongé le véhicule dans la Sambre jeudi matin et aurait été interpellé dans la foulée, sur le pont. Il aurait ensuite été interrogé et placé en cellule. Sud Presse précise qu'il aurait étranglé une femme du coté de Boninne et aurait été aperçu par un fermier. Voyant qu'il était observé, le meurtrier présumé aurait alors jeter le corps de la femme dans le coffre de son véhicule. Il aurait ensuite pris la fuite en direction de Flawinne, avant de précipiter la voiture dans la Sambre. Avertie par le fermier, la police aurait pu rapidement se rendre sur les lieux et interpeller le suspect. La DH ajoute que l'homme serait en aveux ou du moins en partie. Plusieurs corps auraient par ailleurs pu être trouvés. (Belga)