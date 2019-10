Une maison détruite par le feu à Tournai

(Belga) Un incendie s'est déclaré la nuit de jeudi à vendredi dans une maisonnette du quartier de Marvis à Tournai. L'habitation a été détruite. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi à 23h45, qu'un incendie s'était déclaré dans une petite maison de la rue des Sœurs de Charité à Tournai. Le feu avait pris dans une maisonnette qui n'était pas occupée au moment de l'incendie. Deux autopompes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur les lieux. "A notre arrivée sur place, la maison était totalement embrasée. Le feu avait pris dans la pièce principale. Cette habitation a été totalement détruite. L'occupant, une personne seule, devra être relogé. Les autres maisons ont été préservées des flammes. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie", indiquait peu avant 07h00 le capitaine Éric André qui a dirigé l'intervention. Les pompiers de Tournai sont restés sur place jusqu'à 05h00 du matin. (Belga)