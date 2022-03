Une maison inhabitable à la suite d'un incendie à Havelange

(Belga) Un incendie s'est déclaré, samedi matin peu après 4h00, dans une habitation de la rue de la Station, à Havelange, rapporte un porte-parole de la police locale (zone Dinaphi).

D'importants dégâts ont été occasionnés au garage et à une annexe. La maison est quant à elle momentanément inhabitable. Les secours de la zone Dinaphi des casernes de Ciney, Dinant, Rochefort et de la zone Luxembourg se sont rendus sur place avec trois autopompes, une auto-échelle et deux citernes. L'incendie n'a pas fait de blessé. L'origine est probablement accidentelle, selon le porte-parole. (Belga)