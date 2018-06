Une maman et sa fille impliquées dans un grave accident sur la E42: elles ont été emmenées à l'hôpital

Un grave accident de la circulation s'est produit mardi en début d'après-midi le long de l'autoroute E42 Mons-Tournai à hauteur de Bernissart. La conductrice a été hospitalisée à Tournai dans un état grave, a-t-on appris auprès des services de secours.

Les faits se sont déroulés ce mardi, vers 13h00, dans le sens Mons-Tournai, peu après la sortie Blaton (Bernissart). Pour une raison inconnue, la conductrice d'une voiture qui roulait en direction de Tournai a perdu le contrôle de son véhicule. Après avoir heurté la berme centrale en béton, la voiture a dévié vers la droite, traversé les bandes de circulation et terminé sa course dans les arbres longeant l'autoroute.



Les services de secours de Bernissart et de Péruwelz ont dépêché sur les lieux un SMUR, deux ambulances et un véhicule de désincarcération. Les deux occupants de la voiture, une maman et sa fille, ont dû être désincarcérés. "La conductrice est grièvement blessée. Elle souffre d'un traumatisme cérébral. Elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Wallonie Picarde à Tournai. Sa fille a été légèrement blessée", a précisé le lieutenant José Recuero.