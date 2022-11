Une mère et ses trois enfants hospitalisés après une intoxication à Anderlecht

(Belga) Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, jeudi soir vers 20h15, dans une habitation située rue Georges Moreau à Anderlecht, où une mère et ses trois enfants ont été intoxiqués par de la fumée provenant d'un barbecue. Les victimes ont été transportées à l'hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger.

"Un appel a été passé à la Centrale d'Urgence 112 pour signaler que quatre personnes se sentaient mal, dans une habitation située rue Georges Moreau à Anderlecht", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "L'opérateur du 112 a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une intoxication au monoxyde de carbone parce que l'appelant a parlé d'un barbecue. Il a envoyé les secours sur place", a-t-il dit. "Il s'agissait bien d'une intoxication à cause de la fumée d'un barbecue. Celui-ci avait été placé sur un petit balcon mais la fenêtre étant ouverte, la fumée et les gaz de combustion sont entrés dans l'habitation. Les occupants, une maman et trois enfants, âgés de 8, 11 et 14 ans, ont été évacués vers l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger", a détaillé Walter Derieuw. Les pompiers rappellent qu'il ne faut pas utiliser de barbecue ou de brasero à l'intérieur. "C'est pareil avec les chichas. Si plusieurs personnes l'utilisent dans une même pièce, sans aérer, celles-ci risquent d'être intoxiquées", a précisé Walter Derieuw. (Belga)