Une mosquée vandalisée à Louvain

(Belga) La mosquée Al-Ihsaan à Louvain (Brabant flamand) a été vandalisée dans la nuit de mardi à mercredi, indique la police locale. Il n'y a pas encore de suspects.

Des individus ont endommagé les locaux de la mosquée Al-Ihsaan dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont tagué l'entrée principale et ont brisé la porte en verre avec une brique, trouvée à l'intérieur du bâtiment. L'acte de vandalisme a été constaté mercredi à 06h00 par des fidèles venus pour la prière du matin. La police est descendue sur place et a dressé un procès verbal. Les auteurs et leurs motivations sont inconnues. Le porte-parole de la mosquée a regretté ces dégradations, "spécialement durant la période des fêtes où le lien occupe une place centrale". (Belga)