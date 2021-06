Une nouvelle fusillade en Floride dans un supermarché fait deux morts

(Belga) Un adulte et un nourrisson ont été tués jeudi par une personne qui s'est ensuite donné la mort, dans un supermarché de Floride, nouvelle tuerie après une série de fusillades de masse récentes dans cet Etat du sud des Etats-Unis.

Les tirs ont eu lieu dans un supermarché Publix de la municipalité de Royal Palm Beach, à 130 km au nord de Miami, a annoncé le bureau du shérif du comté de Palm Beach. "A leur arrivée, les agents ont trouvé trois individus décédés de blessures par balles", a écrit la police sur Twitter. "Un homme adulte, une femme adulte et un enfant." L'homme, le tireur, a retourné son arme contre lui, a confirmé à l'AFP Teri Barbera, la porte-parole du shérif. Lynn Waterman, cliente âgée de 61 ans, achetait des cigarettes lorsqu'elle a entendu les détonations. "Tout le monde est sorti du magasin en courant et je suis restée debout dans le parking, à me demander: +Qu'est-ce que je fais là? L'assaillant pourrait sortir et nous tirer dessus+", a-t-elle confié au journal local Sun Sentinel. Ce drame intervient après une série de tueries qui ont frappé le sud de la Floride ces derniers jours. (Belga)