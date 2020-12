Une nuit du réveillon de Noël calme pour la police de Bruxelles

(Belga) Dans les différentes zones de police de Bruxelles, le soir du réveillon de Noël s'est déroulé dans le calme et il n'y a pas eu d'interventions majeures. Seule la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles a dû intervenir pour deux fêtes de Noël où il y avait trop de monde.

Le calme a régné dans les zones de police de Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Ouest et Marlow (Uccle/Auderghem/Watermael-Boitsfort). Il n'y a pas d'interventions significatives et de violations des mesures contre le coronavirus. Pas d'appels non plus pour des feux d'artifice. Seuls des agents de la zone Bruxelles Capitale Ixelles ont dû intervenir deux fois. "À Ixelles, 11 personnes ont été retrouvées dans un appartement à 1h30 du matin après un appel pour tapage. Lorsque la police a sonné, une personne a pris la fuite au sous-sol, mais a été retrouvée", a déclaré Olivier Slosse, porte-parole de cette zone. "À Bruxelles, cinq personnes ont été retrouvées dans un Airbnb à 3h00. La police est intervenue après plainte pour tapage". Quelques PV ont aussi été dressés pour infraction à l'interdiction de déplacement. (Belga)