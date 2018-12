Une organisation criminelle a été démantelée dans le Borinage

(Belga) Une opération d'envergure menée lundi dès 5h30 par la police judiciaire fédérale Mons-Tournai a permis de démanteler une organisation criminelle implantée dans le Borinage. L'organisation était impliquée dans un trafic de drogues, notamment du cannabis et de la cocaïne, qui inondaient la région depuis au moins deux ans, a indiqué le parquet de Mons.

Vingt-cinq perquisitions ont été menées lundi dans tout le Borinage, à Mons, à Quévy, à Quiévrain et à Beloeil. Elles ont permis l'interpellation de 14 personnes et de nombreuses saisies, notamment de la cocaïne et du cannabis en petites quantités ainsi que quatre balances de précision, neuf armes à feu, soit un fusil mitrailleur M4, deux pistolets 9 mm, trois revolvers, une carabine et deux fusils à pompe, 336 cartouches, quatre chargeurs et un 'taser'. Les policiers ont également mis la main sur des sommes de 53.147 euros et 133 euros ainsi qu'une compteuse à billets, sept véhicules, une moto et une remorque volée, de nombreux smartphones, PC, GSM, GPS et un brouilleur de fréquences. Une quantité importante d'objets et d'articles de grand luxe, comme des vêtements, des montres, des écrans plats, du mobilier, des vélos, un aquarium de grande capacité font partie des saisies. Le parquet de Mons a également indiqué que des immeubles rénovés à grands frais sont en cours d'expertise et pourraient également être saisis. Trois personnes ont, pour l'heure, été placées sous mandat d'arrêt et quatre autres devaient encore comparaître devant le magistrat instructeur. L'opération de lundi a nécessité l'engagement de 119 policiers de la PJF Mons-Tournai avec l'appui des zones de police de Mons-Quévy, de la police boraine, de la zone de Leuze-Beloeil, de la zone des Hauts Pays et des services de la police fédérale spécialisés, notamment les unités spéciales (POSA), l'appui canin (DACH), la police de la navigation (SPN) et la direction de la protection (DAP). La Section "Stupéfiants" de la PJF Mons-Tournai poursuit l'enquête sous la direction de la juge d'instruction Véronique Laloux. (Belga)