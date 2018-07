Une panne de train à Diegem perturbe le réseau ferroviaire: "Nous sommes coincés depuis une heure sans climatisation"

Un train est à l'arrêt dans les environs de Diegem depuis 15h20, n'étant plus alimenté en électricité en raison d'un problème de caténaire. A bord se trouvent entre 200 et 300 passagers. Ils vont être emmenés vers un hôtel tout proche qu'ils rejoindront à pied en longeant les voies, a indiqué Bart Crols, porte-parole de la SNCB. La circulation ferroviaire est interrompue le temps qu'il faudra aux navetteurs pour être en sécurité.



Un feu a dû être éteint sur le réseau à Willebroek. Le train qui reliait Gand à Tongres est tombé en panne à hauteur de Diegem, n'étant plus alimenté en haute-tension. Une équipe technique d'Infrabel examine en ce moment ce qui ne va pas, a précisé Thomas Baeken, porte-parole.

Le trafic ferroviaire entre Diegem et Zaventem est interrompu, le temps d'évacuer les passagers du train. Les convois sont déviés via Malines ou limités à Schaerbeek.





"Pourquoi laisser le train quitter la gare de Bruxelles ?"



Le trafic est également interrompu dans les deux sens entre Puurs et Malines, après l'incendie survenu à Willebroek. La SNCB a mis en place un système de navettes de bus entre les deux gares.

Cet incident perturbe donc le trafic ferroviaire. Des passagers ont partagé leur exaspération via notre bouton orange Alertez-nous. "Encore une fois la SNCB a frappé, un train en panne entre Diegem et Zaventem bloque le trafic", s'exclame l'un d'entre eux.

Avant d'ajouter: "Pourquoi laisser le train quitter la gare de Bruxelles en sachant pertinemment qu’il serait bloqué quelques minutes plus tard, un jour de canicule! Le contrôleur vient de nous signaler qu’on pouvait se rafraîchir avec l’eau des toilettes mais pas la boire car pas potable".

Serge, un autre passager, assure être dans la même situation. "Nous sommes coincés depuis une heure sans climatisation, sans informations du personnel du train. Le train devant le nôtre est en train d'être évacué mais nous ne savons pas combien de temps cela va encore durer. C'est incroyable que la SNCB ait fait démarrer notre train de la gare du nord alors qu'ils savaient depuis longtemps que l'autre train était en panne", assure-t-il.