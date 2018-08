(Belga) Une personne a été blessée dimanche soir par un tir dans un immeuble de Bonheiden, dans la région de Malines, a indiqué la police locale.

Une dispute serait à l'origine de l'incident, mais les circonstances sont nébuleuses et on ne sait pas qui est l'auteur du coup de feu. Il n'est pas exclu que l'a victime elle-même manipulait une arme. Une enquête est en cours et le parquet divulguera davantage d'informations lundi. (Belga)