Une personne décède dans l'incendie de sa caravane à La Calamine

(Belga) Une personne âgée de 59 ans a perdu la vie vendredi après-midi dans l'incendie de sa caravane, au camping "Am Waldbogen", à La Calamine, a indiqué samedi la zone de police Vesdre Gueule qui est intervenue sur place.

Le feu s'est déclaré vers 16h30 dans une caravane installée au camping "Am Waldbogen", situé rue du Bois à La Calamine. Informée de l'incendie, une équipe de policiers s'est rapidement rendue sur place. Les agents ont constaté qu'une caravane était la proie des flammes et que le feu menaçait les arbres de la forêt avoisinante. Selon des témoins sur place, une personne se trouvait à l'intérieur de la caravane, explique la zone de police. Les policiers et les témoins ont essayé en vain d'atteindre la personne et de la sauver. "En raison des flammes de plusieurs mètres, des épaisses fumées et de la chaleur intense provoquée par l'incendie, les personnes présentes n'ont eu d'autre choix que d'attendre les services de secours", détaille la zone de police qui précise que le camping a été évacué et que des vérifications ont été effectuées pour s'assurer qu'il n'y avait personne dans les caravanes voisines. Une fois l'extinction terminée, les services de secours ont découvert le corps sans vie de l'habitant des lieux, âgé de 59 ans. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. (Belga)