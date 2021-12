Une personne décède dans un accident de la route à Aywaille

(Belga) Une personne est décédée après avoir percuté un arbre mercredi soir à Aywaille, indique le parquet de Liège. La victime est seule en cause.

Un conducteur a perdu la vie peu avant 20h00 mercredi sur l'avenue François Cornesse, située entre Aywaille et Comblain-au-Pont. Selon les premières constatations, la victime, seule en cause, a percuté un arbre et est décédée sur le coup. La cause de l'accident n'est pas connue, mais un expert a été envoyé par le parquet sur les lieux. Un médecin légiste a été désigné pour effectuer une prise de sang sur le corps. (Belga)