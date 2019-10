Une personne est décédée dans l'effondrement d'un immeuble en travaux à Mons

(Belga) L'effondrement, mardi, de l'étage d'un immeuble en travaux à Mons a fait un mort, le locataire des lieux, et deux blessés, a confirmé l'auditorat du travail, descendu sur place.

Des charges de matériaux de construction trop importantes pourraient être à l'origine de l'effondrement, mardi vers 13 heures, du premier étage d'un immeuble situé à la rue des Juifs à Mons. L'auditeur du Travail, Charles-Eric Clesse a indiqué qu'un magistrat de l'auditorat était présent sur les lieux et qu'un expert avait été mandaté pour déterminer les causes précises du sinistre qui a fait un mort, le locataire de l'immeuble, et deux blessés, deux ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Selon l'Auditeur, les pompiers doivent étançonner le bâtiment sinistré pour garantir la stabilité des immeubles voisins. La Ville de Mons avait précédemment indiqué que la société Orès a, par précaution, coupé l'alimentation en gaz dans le voisinage. Les maisons voisines ont aussi été évacuées par mesure de sécurité. Les occupants pourraient, en cas de besoin, être relogés par les services du CPAS de Mons. Un périmètre de sécurité a été installé. Le plan d'urgence communale a été déclenché. Un centre d'accueil pour les familles des victimes, avec un service d'aide psychologique, a été installé à la rue de la Grande Triperie, non loin du sinistre. (Belga)