Une personne heurtée par un train à Mont-Saint-Guibert: le trafic ferroviaire interrompu à Ottignies

Le trafic ferroviaire est à l'arrêt à Ottignies ce jeudi après-midi. "Une personne a été heurtée par un train sur le passage à niveau de Mont-Saint-Guibert", indique un porte-parole d'Infrabel. La ligne 121, entre Namur et Bruxelles, est impactée et le restera probablement jusqu'à l'heure de pointe.



L'accident s'est produit vers 14h00. Pour rejoindre Namur au départ de Bruxelles, il est conseillé aux navetteurs de voyager via Charleroi-Sud.