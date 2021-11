Une piétonne décédée dans un accident avec un tram à Forest

(Belga) Une femme est décédée après avoir été percutée par un tram de la ligne 82 mardi vers 19h00 à hauteur de l'arrêt Union à Forest, selon une information de RTLinfo confirmée en soirée par une porte-parole de la STIB.

La femme était à pied quand l'accident s'est produit. Les circonstances du drame restent à déterminer. La police et les secours ont été mobilisés sur les lieux. Le conducteur du tram, sous le choc, a été transporté à l'hôpital. Le trafic des lignes 82 et 97 a été interrompu entre les arrêts Wiels et Saint-denis. Des bus-navettes ont été déployés pour assurer les liaisons. (Belga)