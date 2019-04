Une première maison de transition pour détenus dès septembre prochain

(Belga) Le Conseil des ministres a approuvé vendredi des projets d'arrêtés royaux ouvrant la voie à l'ouverture de deux "maisons de transition" pour détenus en fin de peine. Le projet "Sterkhuis" a été retenu, une nouveauté qui se concrétisera dans les prochains mois, précise samedi le ministre de la Justice Koen Geens.

Le projet-pilote débutera dans les faits le 1er septembre prochain, à Malines. "Sterkhuis", porté par G4S Care et l'organisation néerlandaise Exodus Nederland, doit permettre à une poignée de détenus (environ 15) sélectionnés spécifiquement de connaître une fin de peine dans une petite structure, avec pour but une meilleure préparation à une réinsertion dans la société. "Le projet à Malines se composera de deux maisons, situées l'une à côté de l'autre, où chacun disposera d'une simple chambre mais vivra davantage en communauté. Un projet-pilote en Wallonie sera décidé prochainement", précise le service de presse du ministre de la Justice samedi. La veille, à l'issue du Conseil des ministres, le projet Sterkhuis était présenté comme prévoyant un site à Malines et un autre à Spa, avec deux concepts différents permettant une comparaison des approches. Le projet-pilote, pour lequel un budget de 900.000 euros a été débloqué, durera un an. S'il est évalué positivement, il pourra être prolongé et étendu avec une centaine de places à travers le pays. (Belga)