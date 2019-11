La caméra d'une station-service australienne aurait filmé Theo Hayez: "La façon dont il marche, cela lui ressemble"

Theo Hayez, disparu en Australie au mois de mai, aurait été filmé par une station-service alors qu'il se rendait vers son auberge de jeunesse. Un cousin du jeune homme estime en effet que les images dévoilées par l'un des employés ont de quoi intriguer.

La vidéo est dévoilée par The Australian, qui relaie un podcast nommé "The Lighthouse". Cette série s'intéresse au cas de Theo Hayez et tente de reconstituer les différents scénarios que pourraient avoir vécu le jeune homme belge, disparu en Australie en mai dernier.

Dans ce podcast, des images ont été dévoilées. Des images issues des caméras de surveillance d'une station-service et envoyée à un cousin de la victime. Sur celles-ci, Theo Hayez serait visible, téléphone à la main, en direction du phare autour duquel se sont concentrées les recherches. A ce stade, rien ne permet de certifier la véracité de ces images et donc d'authentifier Theo Hayez.

Michael Dorkhom, cousin du jeune homme disparu, a expliqué être troublé par ces images dans le podcast en question. "Quelqu’un qui travaille là-bas m’a envoyé un message. Il a dit qu’il avait vérifié les images de leurs caméras, puis avait vu comment quelqu’un marchait dans la rue. Cela correspond à la chronologie des événements. Même la façon dont il marche, cela ressemble à Theo", précise-t-il.

Encore une fois, rien, à ce stade, ne permet d'affirmer qu'il s'agit bien de Theo Hayez.