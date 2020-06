Une statue de Jules César vandalisée à Zottegem

(Belga) Les représentations du roi Léopold II ne sont pas les seules à souffrir de la contestation sociale actuelle. La statue de Jules César se trouvant à Velzeke, dans l'entité de Zottegem (Flandre orientale), a été vandalisée, dans la nuit de samedi à dimanche.

La statue de l'empereur romain est assez abîmée. La lance que Jules César tenait dans une main a été arrachée et les auteurs ont écrit le graffiti 'krapuul' sur le socle de la statue. Une enquête a été ouverte pour remettre la main sur les vandales. "Nous allons estimer plus précisément lundi l'ampleur des dégâts et les réparations à effectuer. Celles-ci seront à charge des auteurs", a fait savoir la bourgmestre Jenne De Potter (CD&V). Un kilomètre plus loin, des statues en marbre situées dans le jardin du cloître Saint-Antoine ont aussi été endommagées, probablement par les mêmes individus. (Belga)