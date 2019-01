Une trentenaire belge poignardée à mort aux Pays-Bas: elle a été retrouvée en pleine rue

Une femme de 33 ans habitant en Belgique, à Saint-Nicolas (Flandre orientale), a été poignardée à mort dans la nuit de mercredi à jeudi à Clinge, aux Pays-Bas, près de la frontière belgo-néerlandaise. Une femme de 63 ans originaire de ce village a été interpellée.

Peu après 3h00 du matin, la police a reçu le signalement d'une femme blessée se trouvant dans la De Ruyterlaan. Elle gisait en rue, visiblement grièvement blessée. Malgré les tentatives de réanimation, elle est décédée sur place.



Un peu plus de 3 heures plus tard, la police a interpellé une suspecte, une sexagénaire dont le rôle dans cette affaire n'est pas encore bien défini. La police a notamment fait des recherches dans une habitation de la De Ruyterlaan.



Les coups de couteau à Clinge sont le deuxième incident mortel en Zélande en un jour. A Flessingue, un jeune habitant de 28 ans est décédé mercredi, à la suite de coups de couteau également. La police avait retrouvé l'homme blessé dans la Kasteelstraat. Il était décédé peu de temps après à l'hôpital. Dans cette affaire, un jeune de 17 ans et une femme de 22 ans ont été interpellés.