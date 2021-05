De nombreuses personnes ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce samedi après avoir reçu un SMS frauduleux. Le message usurpe l'identité de bpost. "Envois intempestifs de SMS de soi-disant bpost avec un lien pour suivre un colis. J'en ai reçu deux mais des amis jusque quatre depuis cette nuit. À chaque fois les numéros de gsm sont différents", nous a prévenu Erika. "Je viens vous signaler qu’il y a un message qui circule disant que vous attendez un colis de la part de bpost. C’est une arnaque, ce message a été envoyé à plusieurs personnes donc ne pas cliquez sur le lien", nous a écrit Tina. Un autre témoin nous a confié avoir reçu trois SMS en peu de temps.

Contacté par nos soins, le porte-parole de bpost confirme. "Nous sommes au courant que des clients ont reçu un sms suspect, prétendument de bpost. Je l'ai moi-même reçu. Une enquête a été ouverte et on essaye de sensibiliser les gens. Ils doivent être prudents et suivre leur commande via l'application ou le Track&Trace", a précisé Veerle Van Mierlo.

Sur son site internet, l'entreprise donne plusieurs conseils pour éviter de se faire avoir. "Pour les envois au sein de l'UE, bpost ne vous demandera jamais de payer pendant que votre colis est en cours de livraison (ex. pour éviter des frais supplémentaires), ou de fournir des informations personnelles par e-mail ou SMS. Par ailleurs, bpost ne menacera jamais de vous envoyer un huissier si vous ne payez pas votre colis", est-il indiqué. "Nous ne vous demandons jamais non plus d'informations personnelles par e-mail ou par SMS".

Si un lien internet figure dans le message, "vous pouvez vérifier le site web du lien en survolant le lien avec votre souris (ne cliquez pas). L'adresse web apparaîtra alors en bas à gauche de votre navigateur. Si vous ne reconnaissez pas l'adresse, ne cliquez pas".

Enfin, vous pouvez également transférer les messages à l'adresse suspect@safeonweb.be pour les signaler aux autorités.