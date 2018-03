Une vaste opération de police démantèle une bande de voleurs de véhicules SUV

Une vaste opération de police a été menée ces 12 et 13 mars pour démanteler un réseau de vols de véhicules SUV. Au total, 18 perquisitions ont été menées à travers le pays. Cinq personnes ont été inculpées, et divers objets et moyens de communication ont été saisis.



Ces dernières années, "les services de la police judiciaire fédérale de Bruxelles avaient constaté une recrudescence anormale de vols avec effraction de véhicules de type SUV chez certains concessionnaires agréés", indique le parquet fédéral dans un communiqué. Les marques ciblées? Fiat, Honda, Kia, Toyota, Peugeot ou encore Mazda. Des méfaits menés dans plusieurs arrondissements judiciaires, notamment Anvers, Bruxelles, Hainaut et Namur. Les véhicules volés étaient ensuite exportés vers la Maurétanie.



"Les enquêtes diligentées par deux magistrats instructeurs de Bruxelles et le parquet fédéral ont permis de démanteler une association de malfaiteurs composée d’une dizaine de suspects", précise le parquet fédéral.