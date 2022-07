Une voiture en feu dans le tunnel Annie Cordy à Bruxelles

(Belga) Le tunnel Annie Cordy a dû être fermé dans les deux sens de circulation, lundi vers 18h30, en raison d'un véhicule en feu entre la place Sainctelette et la basilique de Koekelberg, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. L'incident n'a pas fait de blessé.

La circulation a dû être déviée plus longuement en direction de la Basilique, le temps que les secours interviennent, que la voiture soit dépannée et que les installations du tunnel soient vérifiées. L'origine du sinistre reste à déterminer. Il n'y a pas eu d'accident. Les occupants de la voiture qui a pris feu et ceux de deux autres véhicules la suivant se sont mis en sécurité dans les sorties de secours récemment créées lors de la rénovation du tunnel. Le système de ventilation a rempli son rôle et a évacué la fumée. (Belga)