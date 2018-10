Une voiture plonge dans une carrière du Tournaisis

(Belga) Lors d'un accident de la circulation, une voiture a plongé samedi matin dans une carrière à Chercq, dans l'entité de Tournai. Deux personnes ont été blessées. Les recherches sont toujours en cours.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 5h30 du matin, qu'un accident de la circulation s'était produit le long de la chaussée de St-Amand, à la limite du village de Chercq et de Tournai. Lors de cet accident, une voiture est tombée dans les eaux de la carrière longeant l'IMC, l'institut médico-légal. A l'appel, les pompiers ont été informés qu'une personne était dans le véhicule. Arrivés sur les lieux, les secouristes ont trouvé une première personne qui avait été éjectée de la voiture. Des fouilles, dans les proches buissons, ont rapidement permis de trouver une seconde personne, également blessée. Ignorant s'il y avait plus de personnes dans le véhicule accidenté, les services de secours ont entrepris la fouille de la carrière. Une équipe de plongeurs est intervenue ainsi que les hommes de la section GRIMP (groupe d'intervention en milieu périlleux). Vers 8h00, les plongeurs ont réussi à repérer le véhicule qui a été remonté. La voiture était vide. A 9h00, les plongeurs étaient toujours sur place et poursuivaient leurs recherches. Le parquet de Tournai-Mons a été avisé des faits. (Belga)