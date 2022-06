Une voiture, sans chauffeur, dévale une allée et percute une adolescente à vélo à Wetteren

(Belga) Une cycliste âgée de 14 ans a été percutée vendredi après-midi, à Wetteren en Flandre orientale, par une voiture qui a dévalé une allée alors que personne ne se trouvait au volant, a indiqué la police locale. Les blessures de la victime ne mettent pas sa vie en danger.

L'accident s'est produit vers 16h00 vendredi après-midi. On ignore encore si la voiture a dévalé l'allée en raison d'un défaut au niveau des freins ou à cause d'une erreur humaine. Le véhicule a percuté une adolescente à vélo qui passait dans la rue. Elle s'est retrouvée coincée sous la voiture et a dû être désincarcérée. Elle a été emmenée à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger. (Belga)