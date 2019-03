USA: la commission Justice de la Chambre veut une enquête plus large concernant Trump

(Belga) Le président de la commission Justice de la Chambre des représentants des Etat-Unis souhaite une enquête plus large autour de Donald Trump. Le député en question, le démocrate Jerry Nadler, a annoncé que sa commission, compétente pour déclencher une procédure de destitution, demanderait lundi des documents concernant plus de soixante personnes, dont Donald Trump Jr, le fils aîné du président américain.

"Il est très clair que le président a empêché le cours de la justice", a déclaré Jerry Nadler lors d'un entretien avec la chaîne ABC. En agissant de la sorte, la commission veut "débuter les investigations" concernant de potentiels faits d'obstruction à la justice, corruption et abus de pouvoir. Le député estime que l'enquête actuelle du procureur spécial Robert Mueller n'est pas suffisante et trouve, à l'instar d'autres démocrates au Congrès, que l'objectif devrait en être plus large. Cet entretien avec Jerry Nadler fait suite au témoignage public de l'ancien avocat personnel de Trump. Michael Cohen a accusé son ancien patron d'avoir menti à plusieurs reprises en tant que candidat et en tant que président. Selon Kevin McCarthy, chef des républicains à la Chambre des représentants, le démocrate "a décidé de destituer le président le jour de sa victoire à l'élection". Il s'en est également pris à Michael Cohen, qui, selon lui, a failli à sa responsabilité d'avocat de prévenir Donald Trump contre de potentiels actes illégaux. Enfin, pour le républicain, les violations des règles de campagne électorale ne sont pas des faits pouvant justifier une procédure de destitution. (Belga)