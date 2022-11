USA: sauvetage d'un homme à la mer des heures après sa chute d'un bateau de croisière

(Belga) Un passager d'un bateau de croisière de 28 ans, tombé à l'eau dans le Golfe du Mexique, a été retrouvé vivant un jour plus tard par des gardes-côtes à une trentaine de kilomètres des côtes américaines. Qu'une personne ait survécu si longtemps est extraordinaire, selon un des secouristes.

L'homme était en voyage avec sa soeur sur le bateau de croisière Carnival Valor, parti mercredi depuis la Nouvelle-Orléans aux USA. Vers 23h00, l'homme a disparu mais sa disparition n'a été signalée par sa soeur que le lendemain vers 12h00, selon un porte-parole de la compagnie maritime cité par CNN. Vers 14h30, les gardes-côtes ont été appelés et ont déployé des hélicoptères, des avions et des bateaux pour rechercher l'homme à la mer. Les gardes-côtes américains ont ensuite fait part sur Twitter avoir identifié un homme en train de se noyer comme le passager porté disparu. Celui-ci présentait des signes d'hypothermie, de choc et de déshydratation, mais son état était stable. Le secouriste Seth Gross, en charge de la coordination de la mission, a affirmé à CNN que l'homme n'était pas à même de fournir de détails sur les circonstances de sa chute. Mais le secouriste a confié n'avoir jamais été confronté à une telle situation en 17 ans de carrière. "Cela prouve que la volonté de vivre est quelque chose dont il faut tenir compte lors de tout sauvetage, parce qu'elle peut aller au-delà de toutes les attentes". Il a qualifié cette survie de miracle digne du jour de Thanksgiving, jour de l'Action de grâce, célébré jeudi aux Etats-Unis. (Belga)