Usage de faux billets (vidéo): reconnaissez-vous cet homme?

Avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Mons.

Les enquêteurs cherchent actuellement à identifier un homme qui a fait usage de faux billets dans différentes régions de Belgique. Le mercredi 15 novembre 2017 vers 18h40, à Mons, un jeune homme est entré dans une boutique de prêt-à-porter, il y a effectué des achats et a présenté un billet de 100 euros. L’employée lui a rendu la monnaie et l’auteur a quitté les lieux avec la marchandise et le change. En se rendant à la banque, l’employée s’est rendue compte que le billet était un faux. L’enquête a révélé qu’un suspect avait agi de la même manière à Anvers, à Bruxelles, à Waregem, à Roulers et à Tielt. Le 28 mars 2018 à Waterloo, ce même individu s’est présenté dans une boutique Orange en vue d’acheter un GSM. Après avoir examiné plusieurs modèles, il a fini par en acheter un en présentant deux billets de 100 euros, qui se sont également révélés être des faux billets.

L’auteur est âgé de 25 à 30 ans et mesure approximativement 1m80. Il est de type méditerranéen et de corpulence mince. Il a les cheveux foncés légèrement bouclés coiffés vers la gauche et rasés sur les côtés. Il porte une barbe de quelques jours taillée proprement. Au moment des faits de Mons et de Waterloo, l’auteur était vêtu d’un pantalon en jeans bleu, d’une chemise claire, de chaussures de sport blanches, et d’une veste noire munie d’une capuche.





Témoignages

