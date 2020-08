Vague de chaleur - Les pompiers de la zone de secours Hesbaye fortement sollicités en raison des orages

(Belga) A la suite des orages qui se sont abattus sur la Hesbaye mercredi, les secours sont intervenus dans plusieurs communes de l'arrondissement de Huy-Waremme, notamment Remicourt, Faimes, Donceel ou encore Verlaine.

Les secours ont indiqué être submergés par les appels, principalement pour des inondations et des arbres à évacuer de la chaussée. Les interventions se sont multipliées dès le début de la soirée. Les orages intenses ont créé des situations chaotiques, notamment à Donceel. "Je n'ai jamais vu ça en 10 ans. Il y a eu beaucoup d'eau sur très peu de temps et des coulées de boue ont traversé une bonne partie de la commune. Des trottoirs sont arrachés et des voiries sont fermées à la circulation pour permettre aux citoyens de travailler. Nous sommes désabusés et le travail de déblayage ne fait que commencer", a déploré Philippe Mordant, bourgmestre de Donceel. Un travail qui continuera durant la journée de jeudi. Les pompiers de la zone de secours Hesbaye aussi s'attendaient à passer une nuit mouvementée. Vers 22H00 et alors que le nombre d'interventions était déjà élevé, 28 hommes devaient encore se rendre à plusieurs endroits pour venir en aide aux citoyens. (Belga)