Huit personnes soupçonnées de préparer un attentat terroriste arrêtées à Molenbeek: sont-elles liées à un club de boxe d'Ixelles?

Huit personnes ont été arrêtées dimanche dans la commune bruxelloise de Molenbeek après une série de perquisitions dans le cadre d'un "dossier terroriste", a-t-on appris ce lundi de source proche de l'enquête, confirmant une information du quotidien La Dernière Heure. Les enquêteurs soupçonnaient un attentat en préparation, selon la même source. Les huit suspects "ont été emmenés pour audition" devant le juge d'instruction qui devrait statuer dans la journée sur leur inculpation et leur placement ou non en détention, a-t-on précisé.



Selon notre journaliste Dominique Demoulin, "Les perquisitions à Molenbeek ont eu lieu dans des rues bien connues de la localité. Il s'agissait de la rue des 4 vents, là où Salah Abdeslam a été arrêté en mars 2016. Le parquet fédéral a quand même communiqué que ce dossier n'avait rien à voir avec celui des attentats de Bruxelles. Il s'agit de vérifications et d'une intervention rapide dans un dossier qualifié pour l'instant de terrorisme mais qui pourrait s'avérer être un dossier de criminalité".



"25 pour 200"



Selon une source de RTL info, plusieurs personnes arrêtées sont liées à un club de boxe d’Ixelles. Le dossier a démarré avec une information anonyme. Les enquêteurs ont alors effectué des écoutes. Les suspects parlaient de "25 pour 200". Selon notre source, les policiers ont pensé qu’ils parlaient de chargeurs de 25, mais il s’agissait d’après elle de stupéfiants: 25 grammes pour 200 euros... Selon nos informations, le frère de l’un des suspects a cependant été dans la mouvance d’un terroriste connu.



Dans le cadre d'un "dossier terroriste" à l'instruction, 7 perquisitions ont été menées dimanche en Belgique dont une à Grammont, 2 à Malines et 4 à Molenbeek, où ont eu lieu toutes les arrestations, a ajouté la source. Aucune arme, ni substance explosive n'a été retrouvée.

Selon notre expert en contre-terrorisme, Claude Moniquet, invité sur le plateau du RTLINFO13H: " Ces personnes arrêtées étaient sous surveillance depuis longtemps. Si on perquisitionne un dimanche, c'est qu'il y avait un sentiment d'urgence, à cause du manque d'effectifs des policiers".

Faut-il s'inquiéter?

"Par ailleurs, la Belgique n'est pas la cible numéro 1 en Europe, c'est la France. On sait qu'en France, au moins deux attentats ont été empêchés depuis le 1er janvier. Deux attentats qui étaient en cours de finalisation. On verra dans les heures prochaines si, à Bruxelles, cela a également été le cas", a-t-il complété.

Le parquet fédéral devrait, en effet, communiquer dans la journée.