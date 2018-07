Des Belges en vacances SANS leurs valises depuis samedi à cause d'une panne à Brussels Airport: "C'est la débrouille"

Vous êtes nombreux à avoir déclenché le bouton orange alertez-nous pour nous signaler la situation embarrassante dans laquelle vous vous trouvez ces derniers jours alors que vous êtes partis en vacances. En effet, suite à une panne samedi, qui a eu lieu à l'enregistrement des bagages à Brussels Airport, de nombreux Belges se retrouvent en vacances sans leur bagage.

Vous lisez bien: soit cinq jours après cette panne, les touristes belges concernés par ce désagrément, sont nombreux à n'avoir toujours pas pu retrouver leurs effets personnels sur leur lieu de villégiature: une situation gênante, alors que nous sommes déjà jeudi et que certains rentrent samedi.

Pourtant, lundi, la porte-parole de Brussels Airlines, Vemke Lemmes assurait que "plusieurs centaines de bagages de voyageurs étaient encore à Bruxelles et allaient partir via des vols de Brussels Airlines mais aussi via d’autres compagnies". "On a mis un maximum de personnes dessus", rassurait-elle.

Fabienne est arrivée samedi à Fuerteventura et elle est toujours sans bagage. Elle nous confie son ras-le-bol: " Le call center nous balade de réponse en réponse. Il est inadmissible au 21e siècle qu' il faille 4 jours pour transporter 2 valises de 20 kg d'un point A à un point B. Je conseille DHL", s'offusque-t-elle.

En Sicile, une cinquantaine de voyageurs provenant de la province de Liège sont dans la même situation. Une maman accompagnée de ses deux enfants adolescents nous a envoyé des photos des moyens de débrouilles déployés pour pouvoir (finalement) profiter de leur séjour en Italie. "C'est la débrouille", témoigne-t-elle.

"Voici nos biens de premières nécessités achetés sur place", a-t-elle commenté avec des photos de brosses à dents et produits de substitution.

"Notre garde-robe est presque vide."