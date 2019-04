Vanessa, 16 ans, a disparu depuis lundi matin à Liège: l'avez-vous vue?

Le parquet de Liège, en collaboration avec Child focus, diffuse mardi un avis de recherche pour Vanessa A., 16 ans, qui a disparu depuis lundi à Liège.

L'adolescente a quitté son domicile lundi entre 07h30 et 08h00, situé à Liège, pour se rendre à l'école. Elle n'est jamais arrivée à l'établissement scolaire et ne s'est plus manifestée depuis.

Vanessa mesure 1m52, est de corpulence mince, a de longs cheveux noirs et des yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait une longue robe noire et des chaussures noires. L'adolescente se déplace en transport en commun.

Quiconque ayant vu Vanessa ou connaissant l'endroit où elle se trouve est prié de contacter les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou Child Focus au numéro 116 000. Les témoignages peuvent également être envoyés à avisderecherche@police.belgium.eu.