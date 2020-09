Véhicules incendiés à Dinant: l'origine criminelle confirmée

(Belga) Trois véhicules ont pris feu, dans la nuit de samedi à dimanche à Bouvignes vers 1h00 du matin. L'origine des faits est criminelle, a indiqué dimanche soir le parquet de Namur.

Selon l'expert qui s'est rendu sur place, le feu a été bouté à deux véhicules. "L'incendie s'est propagé à une troisième voiture", a précisé le parquet de Namur. Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus sur place avec une autopompe et une citerne. Une enquête est en cours. "Via le voisinage et les caméras de surveillance, s'il y en a, notamment. On n'a pas de suspect pour l'instant", a encore signalé le parquet. (Belga)